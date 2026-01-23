Наталія Жолудєва не вказала в декларації за 2023 рік будинок у котеджному містечку Terra Solis у Зубрі

Львівський окружний адміністративний суд поновив на посаді заступника начальника управління, начальниці відділу моніторингу операцій та ризиків управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС у Львівській області Наталію Жолудєву, яку НАЗК підозрює у приховуванні в декларації заміського котеджу. Податківиця поновилась на роботі та відсудила 210,2 тис. грн зарплати.

За матеріалами справи, Наталію Жолудєву звільнили з посади за наказом начальника ГУ ДПС у Львівській області 4 вересня 2025 року. Причиною стало кримінальне провадження, в якому фігурує податківиця. Зокрема, вона не внесла інформацію про будівництво свого котеджу в містечку Terra Solis у Зубрі у декларацію про доходи за 2023 рік, через що ДБР відкрила кримінальну справу. У матеріалах справи вказано, що посадовиця набула необґрунтованих активів на понад 2,9 млн грн та недостовірних відомостей на понад 8,2 млн грн. Судячи з її декларації за 2024 рік, котедж площею 136,1 м² їй коштував 2 млн грн – це приблизно по 350 дол./м², що майже вчетверо менше ринкової вартості такого котеджу.

Наталія Жолудєва вчинення корупційного правопорушення заперечила й термін притягнення її до відповідальності за це закінчився 22 березня 2025 року, хоча справа ще перебуває на етапі досудового розслідування.

Однак суд встановив, за законом звільнити податківицю з державної служби через дисциплінарне порушення можна не пізніше, ніж за пів року після його виявлення. Тоді як Наталія Жолудєва подала декларацію з порушеннями ще в березні 2024 року.

Враховуючи обставини справи, суддя Назар Костецький визнав протиправним наказ про звільнення Наталії Жолудєвої з податкової та поновив її на посаді заступниці начальника управління, начальниці відділу моніторингу операцій та ризиків управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС у Львівській області. Посадовиця також відсудила в податкової 210,2 тис. грн зарплати. Це рішення можна оскаржити в апеляції.