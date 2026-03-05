Звільнені з полону бійці прибули з Москви до Будапешта 5 березня

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто опублікував фото двох військовослужбовців ЗСУ, які були звільнені з російського полону. Вони прибули з Москви до Будапешта вранці у четвер, 5 березня.

Як повідомив Сійярто, військові мають подвійне громадянство – українське та угорське. Під час спілкування з журналістами в аеропорту Будапешта міністр заявив, що російський диктатор Владімір Путін нібито нічого не просив в обмін на звільнення полонених. За його словами, це стало можливим завдяки «практичній та раціональній зовнішній політиці Угорщини».

Відомо, що угорська сторона зв’язалася з російською після того, як один із військовополонених записав відеозвернення до прем’єр-міністра Віктора Орбана, а мати іншого звернулася до влади Угорщини. Після цього Орбан 3 березня поговорив з Путіним та попросив розглянути можливість їхнього звільнення.

Сійярто розповідав, що одного з полонених чоловіків нібито мобілізували в Береговому, попри наявність відстрочки, а іншого взяли до ЗСУ попри проблеми з психічним здоров’ям.

Координаційний штаб з питань полонених засудив акт передачі громадян України між Угорщиною та Росією та заявив, що розцінює це як російську провокацію.

«Її мета – вкотре атакувати Женевські конвенції та міжнародне право, а також є спробою погіршити стосунки двох європейських країн в межах гібридної агресії Росії проти Європи. Водночас підтримка воєнних злочинів Москви, маніпулювання життями українських військовополонених може бути розцінене міжнародними судами як участь в неспровокованій агресії проти України», – йдеться у повідомленні.

У Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що вони не отримували жодної інформації щодо звільнення полонених. Тому відомство викликає тимчасового повіреного у справах Угорщини для отримання роз’яснень, а також направило запит щодо надання доступу до звільнених бійців.

Відомо, що у 2023 році без узгодження з Україною до Угорщини вже було передано з Росії 11 українських громадян.

Нагадаємо, у середу, 4 березня, голова МЗС Угорщини прибув до Москви, де він зустрівся з російським диктатором Владіміром Путіним. Сторони обговорили питання енергетичної співпраці, зокрема, постачання російських газу та нафти, а також передачу двох угорців, які перебувають у російському полоні. Згодом Путін заявив, що віддасть Сіярто двох військовополонених.