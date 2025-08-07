Петер Сіярто заявив, що Україна відмовилася розслідувати смерть Йожефа Шебештьєна

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у середу, 6 серпня, в коментарі Magyar Nemzet заявив, що Україна відмовилася розслідувати смерть угорця з Закарпатської області Йожефа Шебештьєна.

Державне бюро розслідувань України нібито відмовилося розпочати розслідування смерті угорця Шебештьєна через брак доказів.

«Відмовившись розслідувати цю справу, українська влада фактично визнала, що в їхній країні примусовий призов, що передбачає жорстоке побиття і навіть побиття до смерті є практикою, яка інституціоналізована, прийнята, наказана та виконується державою», – заявив Сіярто.

Міністр розповів, що у будь-якій країні влада негайно розпочала б розслідування і винуватців негайно затримали б та ув’язнили. Тому, на думку Сіярто, Україні «не лише немає місця в Європейському Союзі, але її й не можна зарахувати до цивілізованих країн».

При цьому міністр закордонних справ Угорщини також наголосив на відсутності реакції з боку Європейського Союзу.

«Це означає, що все, що ми бачимо під назвою примусового призову, відбувається з явного чи неявного схвалення Брюсселя», – додав Сіярто.

Що відомо про смерть мобілізованого закарпатця

6 липня на Закарпатті помер місцевий житель Йосип Шебештень, якого 14 червня мобілізували до ЗСУ. Чоловік також мав угорський паспорт. 10 липня угорське МЗС викликало посла України в Угорщині Федора Шандора. Будапешт заявив, що Шебештень нібито помер через побиття з боку співробітників ТЦК під час його мобілізації.

Того ж дня подію прокоментували Сухопутні війська ЗСУ, пояснивши, що мобілізація Шебештеня була законною, оскільки він був громадянином України. Там також розповіли, що 18 червня мобілізований пішов у СЗЧ, а по медичну допомогу звернувся лише 24 червня. Сухопутні війська категорично відкинули звинувачення Угорщини та наголосили, що відповідно до висновку судово-медичної експертизи, чоловік помер через тромбоемболію легеневої артерії, а на його тілі не виявили ознак тілесних ушкоджень, що могли б свідчити про насильство.

11 липня президент Угорщини Тамаш Шуйок опублікував на своїй фейсбук-сторінці лист, який написав родині закарпатця з угорським паспортом Йосипа Шебештеня. У ньому Шуйок висловив співчуття та натякнув, що вважає Україну винною у смерті Шебештеня.

17 липня уряд Угорщини заборонив в’їзд до країни трьом офіцерам ЗСУ. Їх Будапешт вважає відповідальними у нібито смертельному побитті під час мобілізації закарпатця з угорським паспортом.