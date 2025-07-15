Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагає рішучих дій від Брюсселя

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у вівторок, 15 липня, заявив, що на засіданні у Брюсселі угорська сторона порушить питання про санкції ЄС за порушення прав людини проти українських посадовців, причетних до нібито побиття угорського громадянина у ТЦК на Закарпатті.

У дописі на фейсбуці Орбан написав, що на засіданні Ради ЄС 15 липня, де будуть обговорювати низку санкційних рішень, Угорщина підніме питання про включення до санкційних списків ЄС за порушення прав людини українських посадовців у зв’язку зі смертю Йосипа Шебештеня.

Також Орбан в інтерв’ю каналу Magyar Nemzet, яке було опубліковане у понеділок, 14 липня, заявив, що Європейський Союз має жорстко відреагувати на випадки «примусової мобілізації» в Україні.

«Навіть у країні, що перебуває у стані війни, неприпустимо, щоб людей забивали до смерті. А якщо йдеться про громадянина держави-члена ЄС, то Європейський Союз не може мовчати», – сказав Орбан в інтерв’ю.

Прем’єр наголосив, що не можна одного дня говорити про готовність України до членства в ЄС, а наступного – «ховати людей, яких вбили під час примусової мобілізації».

Він додав, що угорський уряд уважно стежить за ситуацією в Україні. За словами Орбана, Будапешт знає про випадки, коли з сімей, зокрема й угорських, забирали чоловіків під час примусових або звичайних призовів, і про тих, хто не повернувся з війни.

«Оскільки йдеться про громадян держави-члена ЄС, ми стукаємо у двері Брюсселя та вимагаємо рішучих дій проти української практики примусових мобілізацій», – заявив прем’єр.

Нагадаємо, вдень 10 липня стало відомо, що посла України в Угорщині Федора Шандора викликали до угорського міністерства закордонних справ через смерть жителя Закарпаття з угорським громадянством Йосипа Шебештеня. Шебештень нібито помер внаслідок травм, які йому завдали працівники ТЦК.

Пізніше того ж дня подію прокоментували Сухопутні війська ЗСУ. Там повідомили, що Йосип Шебештень був громадянином України і його мобілізація була законною. Однак 18 червня чоловік пішов у СЗЧ, а вже 24 червня звернувся по медичну допомогу. У Сухопутних військах категоричного заперечили звинувачення у силовому затриманні та побитті Шебештеня. Там наголосили, що відповідно до висновку судово-медичної експертизи, чоловік помер 6 липня через тромбоемболію легеневої артерії.

У п’ятницю, 11 липня, речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував звинувачення Угорщини. Він назвав заяви Будапешту маніпулятивними.

Президент Угорщини Тамаш Шуйок написав листа родині закарпатця з угорським паспортом Йосипа Шебештеня. Риторика листа вказує на те, що Будапешт продовжує звинувачувати Україну у його загибелі.