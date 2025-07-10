Сухопутні війська заперечили силову мобілізацію закарпатця Йосипа Шебештеня

У четвер, 10 липня, Сухопутні війська прокоментували смерть мобілізованого Йосипа Шебештеня на Закарпатті. Раніше Угорщина заявляла, що чоловік має угорське громадянство й помер внаслідок травм, які йому нібито завдали працівники ТЦК.

У Сухопутних військах зазначили, що Йосип Шебештень є громадянином України й був законно мобілізований, пройшов медкомісію, яка визнала його придатним до військової служби.

Зазначається, що чоловіка мобілізували 14 червня 2025 року, з наступного дня, 15 червня, він проходив підготовку в одній з військових частин, однак 18 червня самовільно залишив її, без зброї. 24 червня чоловік звернувся до екстреної невідкладної допомоги Берегівської ЦРЛ, де йому встановили діагноз: гостра реакція на стрес. Чоловіка госпіталізували до обласного закладу з надання психіатричної допомоги у місті Берегове (згідно з медичною картою стаціонарного хворого, жодних тілесних ушкоджень при обстеженні не виявлено).

«Висновок судово-медичної експертизи підтверджує, що причиною смерті, яка настала 06.07.2025 року, стала тромбоемболія легеневої артерії, без ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство. Категорично відкидаємо припущення про примусову мобілізацію, жорстоке поводження або порушення прав людини з боку ТЦК та СП чи інших посадових осіб ЗСУ», – наголосили у Сухопутних військах.

Нагадаємо, вдень 10 липня стало відомо, що посла України в Угорщині Федора Шандора викликали до угорського міністерства закордонних справ через смерть жителя Закарпаття з угорським громадянством Йосипа Шебештеня. Парламентський державний секретар Міністерства закордонних справ і торгівлі Угорщини Левенте Мадяр заявив, що Йосип Шебештень помер внаслідок травм, які йому нібито завдали працівники ТЦК.