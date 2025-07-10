Помер 45-річний Йожеф Шебештьєн, який має громадянство Угорщини

Мешканець Закарпаття з угорським громадянством помер внаслідок травм, які йому нібито завдали працівники ТЦК. Посла України в Угорщині Федора Шандора викликали до угорського міністерства закордонних справ через інцидент. Про це повідомив Telex з посиланням на заяву парламентського держсекретаря МЗС і торгівлі Левенте Мадяра.

За словами Мадяра, працівники ТЦК силоміць затримали угорця і відвезли у військкомат, де його нібито били залізним прутом, внаслідок чого чоловік помер.

«Українські вербувальники били чоловіка залізним прутом, а після того, як захопили його, заштовхали в мікроавтобус і відвезли до призовного пункту. Членам сім'ї сказали, що все в порядку, але захоплений чоловік згодом помер від отриманих травм», – зазначив він.

Угорське видання Híradó.hu пише, що мова йде про 45-річного закарпатця Йожефа Шебештьєна, який має громадянство Угорщини. Інцидент з побиттям трапився ще три тижні тому, але помер він у лікарні у неділю, 6 липня.

Угорські медіа також розповіли кілька ймовірних версій трагічного інциденту. Зокрема, згідно з однією з них, наступного дня після побиття чоловіка відправили до тренувального табору, де він знепритомнів. Після цього Шебештьєна доставили до психіатричної лікарні в місті Берегове, де він помер. За іншою версією, чоловіка госпіталізували до цього закладу за його власним проханням, адже він посилався на власну психічну недієздатність. А причиною смерті став тромбоз, спричинений гематомою, яку той міг отримати через жорстоке поводження.

За даними угорських ЗМІ, Шебештьєн не мав прописки в України, що мало б звільнити його від мобілізації.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 10 липня відреагував на інцидент на своїй сторінці у фейсбуці.

«Щирі співчуття родині угорця, який загинув унаслідок примусової мобілізації в Україні. У ці важкі часи ми з вами», – йдеться у дописі.

Доповнено. О 17:35 Сухопутні війська опублікували коментар щодо смерті Йосипа Шебештеня. Там розповіли, що чоловік проходив службу в одному за підрозділів ЗСУ. У Сухопутних військах наголосили, що Йосип Шебештень є громадянином України, його мобілізували на законних підставах 14 червня 2025 року після того, як медкомісії, яка визнала його придатним до військової служби.

Шебештень з 15 червня проходив підготовку в одній з військових частин, однак 18 червня самовільно залишив військову частину, без зброї. 24 червня чоловік звернувся до екстреної невідкладної допомоги Берегівської ЦРЛ, де йому встановили діагноз: гостра реакція на стрес. Чоловіка госпіталізували до обласного закладу з надання психіатричної допомоги у місті Берегове (згідно з медичною картою стаціонарного хворого, жодних тілесних ушкоджень при обстеженні не виявлено).

«Висновок судово-медичної експертизи підтверджує, що причиною смерті, яка настала 06.07.2025 року, стала тромбоемболія легеневої артерії, без ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство. Категорично відкидаємо припущення про примусову мобілізацію, жорстоке поводження або порушення прав людини з боку ТЦК та СП чи інших посадових осіб ЗСУ», – наголосили у Сухопутних військах.

Нагадаємо, 4 червня у селищі Брюховичі біля Львова співробітникам РТЦК довелося застосувати силу до 36-річного перехожого, який відмовився показати документи та спробував утекти. З’ясувалося, що мешканець Львівщини не перебував на військовому обліку, хоча має право на відстрочку.