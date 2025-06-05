Перехожий намагався втекти, але його затримали

У cереду, 4 червня, у селищі Брюховичі біля Львова співробітникам РТЦК довелося застосували силу до 36-річного перехожого, який відмовився показати документи та спробував утекти. З’ясувалося, що мешканець Львівщини не перебував на військовому обліку, хоча має право на відстрочку.

Як повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП, того дня група оповіщення одного з львівських РТЦК та СП спільно з поліцейським проводила заходи з оповіщення військовозобов’язаних громадян.

«Один із чоловіків відмовився пред’явити документи, намагався втекти та вчинив фізичний спротив під час затримання. Він спробував перелізти через паркан і завдав ударів одному з військовослужбовців. У відповідь було застосовано фізичний вплив», – зазначається в повідомленні.

У обласному ТЦК наголосили, що відповідно до статуту внутрішньої служби ЗСУ військовослужбовці під час виконання службових обов’язків мають право на самозахист і можуть застосовувати фізичний вплив у разі загрози їхньому життю або здоров’ю. Водночас, застосування сили має бути виключно за необхідності.

«У зв’язку з інцидентом призначено службове розслідування. Воно має об’єктивно встановити всі обставини події та надати оцінку діям кожного з учасників. У разі підтвердження порушень, до винних буде застосовано відповідні заходи дисциплінарної відповідальності», – додали у ТЦК.

За попередніми даними ТЦК, згаданий громадянин не перебував на військовому обліку, хоча має право на відстрочку. «Водночас така ситуація не дає підстав для втечі чи агресії щодо представників сектору безпеки й оборони», – наголосили у ТЦК.

У обласному центрі комплектування уточнили ZAXID.NET, що силоміць довелося затримувати 36-річного мешканця села Куткір Красненської громади.

Зазначимо, відповідно до закону про моблізацію, чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі) та документ, що посвідчує особу, та показати їх на вимогу представників ТЦК та СП чи поліції.