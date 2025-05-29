Мобілізований отримав тюремний строк за СЗЧ

Городоцький районний суд Львівської області виніс вирок місцевому мешканцю Романові Галайку за самовільне залишення військової частини. Вироком суду винуватцю призначили п’ять років позбавлення волі.

За матеріалами справи, мобілізований військовослужбовець без дозволу командира, самовільно залишив місце дислокації навчального батальйону на Рівненщині та перебував поза службою загалом близько 16 місяців – з 16 жовтня 2023 до 26 лютого 2024 року, а також з 28 лютого до 30 грудня 2024 року.

У суді обвинувачений Роман Галайко свою вину визнав. Він пояснив, що в цей час перебував за місцем свого проживання та в матері, ходив на роботу. Самовільно залишив частину через місяць після мобілізації, оскільки був наляканий розповідями побратимів про війну. При цьому він жодного разу не був у зоні бойових дій. Усно звертався до керівництва про переведення в іншу військову частину, але безрезультатно.

Суддя Ольга Ференц визнала Романа Галайка винним у самовільному залишенні військової частини на більше ніж три доби (ч.5. ст. 407 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.