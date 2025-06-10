Зеленський повідомив, що більшість випадків втручань вирішувалися непублічно

Військова служба національної безпеки Угорщини шукала інформацію про розташування систем ППО, військових підрозділів та ставлення жителів Закарпаття до присутності угорських миротворців. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online, яке було опубліковане у вівторок, 10 червня.

За словами Зеленського, Будапешт різними способами намагався втрутитися в українські внутрішні справи, однак більшість випадків вирішувалися непублічно.

«Ми зупинили незаконну роздачу паспортів на Закарпатті ще до війни. Більшість випадків розглядалися тихо, між собою. Чому ми оприлюднили нинішню справу? (Мова йде про затримання двох угорських шпигунів 9 травня 2025 року, – ред.) У нас є додаткові фото та відео різних зустрічей, організованих KNBSZ на території Угорщини, які ми також опублікуємо за потреби. Я не хочу нікому погрожувати, але у нас все є у розпорядженні. Це включає те, як KNBSZ розплачувалася за свої розвідувальні активи. Ми все задокументували», – розповів президент.

Він відзначив, що угорська мережа розвивалася з 2021 року, а питання, пов’язані з військовими справами, порушувалися у 2024-2025 роках. Остання передача інформації відбулася 25 березня 2025 року.

Президент розповів, що угорська служба хотіла отримати інформацію про розміщення елементів систем ППО та про вразливі місця в українсько-угорському прикордонному регіоні.

«На їхніх телефонах були конкретні запитання – вони теж у нас є: в одинадцяти пунктах, серед іншого, вони цікавилися, що скажуть мешканці Закарпаття про присутність угорських миротворців. А також про те, де дислокуються різні наші військові підрозділи. Як слід реагувати на це в умовах війни? Я не стверджую, що Будапешт щось хоче, але якщо не хоче, то для кого він збирає інформацію», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Служба безпеки у п’ятницю, 9 травня, повідомила про викриття агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України. На Закарпатті спецслужба затримала двох агентів.

Того ж дня Угорщина заявила, що видворяє двох українських дипломатів та звинуватила їх у шпигунстві. У відповідь на дії Угорщини Україна вислала з Києва двох угорських дипломатів.