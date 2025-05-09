Про видворення українських дипломатів повідомив голова угорського МЗС Сійярто

Угорщина заявила, що видворяє двох українських дипломатів та звинуватила їх у шпигунстві. Про це повідомив у п’ятницю, 9 травня, голова міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у Facebook.

«Ми не можемо терпіти кампанію з очорнення угорців. Сьогодні ми вислали двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям в посольстві України в Будапешті», – заявив Сійярто.

Він поскаржився на те, що в Україні стає дедалі «сильнішою антиугорська пропаганда» та заявив, що Україна нібито проводить «кампанію з дискредитації проти угорців».

Про яких саме дипломатів йдеться, наразі невідомо. Україна офіційно не коментувала видворення своїх дипломатів з Угорщини.

Зазначимо, заява Сійярто пролунала на тлі повідомлень СБУ про перше в історії України викриття агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини. За даними українських спецслужб, агенти вивчали військову захищеність Закарпаття та суспільно-політичні погляди мешканців регіону. Двох затриманих агентів курував кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, якого спецслужба уже ідентифікувала.

Сам Сійярто не повідомив причини видворення українських дипломатів. До слова, коментуючи повідомлення про затримання угорських агентів, він заявив, що до отримання додаткової інформації Угорщина «класифікуватиме це як антиугорську пропаганду».