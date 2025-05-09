Одним з агентів був 40-річний колишній військовий з Берегівського району

Служба безпеки у п’ятницю, 9 травня, повідомила про викриття агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України. На Закарпатті спецслужба затримала двох агентів.

Як з’ясувала СБУ, агенти мали збирати інформацію про військову захищеність Закарпатської області та шукати вразливі місця у наземній і повітряній обороні регіону. Крім цього, вони мали вивчати суспільно-політичні погляди мешканців, зокрема, сценарії їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

СБУ провела комплексні заходи та затримала на Закарпатті двох агентів із мережі угорської спецслужби. Їх курував кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, якого спецслужба уже ідентифікувала. Відомо, що одним з агентів був 40-річний колишній військовий з Берегівського району, якого іноземці завербували ще у 2021 році, з того часу він був у режимі очікування. У вересні 2024 року він отримав завдання вивчити настрої місцевого населення і отримати таку інформацію:

яка буде реакція військових і цивільного населення Закарпаття, якщо в область ввійде миротворчий контингент, зокрема угорські військові;

яке військове спорядження та озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпаття;

яка ситуація із міграцією угорського населення в регіоні;

які військові сили розташовані на Закарпатті, чи багато транспорту і бойових машин;

наскільки укомплектовані правоохоронні органи і яка їхня чисельність.

Після цього чоловік особисто розвідував розміщення Сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 у регіоні. Зібравши інформацію він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором. Для перетину кордону зрадник оформив довідку доглядальника за хворим батьком.

«Під час зустрічі угорський розвідник передав агенту гроші, які передбачалися на виконання поставлених завдань. У тому числі зрадник підшукував мережу інформаторів. СБУ встановила, що резидент намагався завербувати щонайменше двох осіб», – йдеться у матеріалах справи.

Формуючи агентурну мережу, іноземна розвідка сподівалася розширити діапазон збору інформації, зокрема, із прифронтових і фронтових регіонів.

У березні 2025 року контррозвідка СБУ задокументувала другу зустріч агента з куратором. Цього разу він отримав телефон зі спеціальним програмним забезпеченням для законспірованого зв’язку. Спецслужба встановила, що надалі зрадник мав розшукувати службові автомобілі, які належать представникам Сил безпеки та оборони у Закарпатській області. Крім того, він мав знаходити та передавати угорській спецслужбі дані про втрати ЗСУ на війні та актуальні події із лінії фронту. Для цього він знайшов відповідний контакт у Силах оборони.

Ще однією затриманою виявилася колишня військовослужбовиця Сил безпеки, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. Вона мала інформувати угорську спецслужбу про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.

«Контррозвідка СБУ задокументувала кожен крок угорської агентури і затримала фігурантів за місцями проживання. Під час обшуку у них вилучено телефони та інші речові докази підривної діяльності», – йдеться у дописі.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вони перебувають під вартою.

«Наразі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників агентурної мережі угорської розвідки», – додають в СБУ.

Доповнено о 13:49. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відреагував на затримання СБУ за шпигунство угорських агентів. Він заявив, що міністерство не отримувало від України інформації щодо цього, тому вважає справу «анти угорською пропагандою».

«Окрім фізичної війни, зіткнень у повітрі, на лінії фронту, в Україні триває також пропагандистська війна. І також очевидно, що в Україні часто використовується антиугорська пропаганда. Антиугорська пропаганда, яка, як виявилося, у багатьох випадках не має під собою жодного підґрунтя», – зазначив він.

Нагадаємо, 6 травня СБУ повідомила про затримання агентів російської воєнної розвідки, які проводили інформаційно-психологічні спецоперації проти України. Трьох зловмисників затримали в Києві, Дніпрі та Хмельницькому