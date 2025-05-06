Зловмисники перебувають під вартою

Співробітники Служби безпеки затримали агентів російської воєнної розвідки, які проводили інформаційно-психологічні спецоперації (ІПСО) проти України. Трьох зловмисників затримали в Києві, Дніпрі та Хмельницькому, повідомила пресслужба відомства 6 травня.

Як встановила контррозвідка, затримані причетні до інформаційної спецоперації російського ГРУ «Україна пропадає безвісти». Метою цієї ІПСО є дискредитація вищого військово-політичного керівництва країни та зрив мобілізації завдяки постановочному відео зі справжніми військовополоненими українцями.

«Агресор змусив вісьмох українських воїнів, які перебували у полоні, знятися у відео, де вони, серед іншого, закликали чинних військових Сил оборони “відмовитися від війни” і не виконувати бойові накази. Для запису фейкових відео рашисти навіть створили імпровізовану студію в одному зі слідчих ізоляторів на території Курської області РФ», – ідеться в повідомленні.

Полонених захисників, які відмовлялися брати участь в інформаційних диверсіях, піддавали жорстоким тортурам та влаштовували для них нелюдські умови перебування.

Російські спецслужби також намагалися залучити родичів та знайомих українських військовополонених, аби розігнати провокаційний контент.

«Агенти, які погодилися на виконання ворожих завдань і яких затримала СБУ, зізналися, що окрім поширення відео у соцмережах вони отримували замовлення на підпал авто Сил оборони та коригування повітряних ударів», – додають у відомстві.

Скриншоти листування затриманих з російськими кураторами (Фото СБУ)

Під час обшуків удома в підозрюваних вилучили комп’ютерну техніку, флешки, чернетки, телефони та SIM-карти, які вони використовували для диверсійної діяльності.

Усім затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх дій за ст. 111 (державна зрада).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років тюрми.