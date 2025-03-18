Службовцям ІПСО-підрозділів навчають у Москві та Санкт-Петербурзі

Росія збільшує кількість спецпідрозділів інформаційно-психологічних спецоперацій (ІПСО) у складі свої збройних сил. Про це повідомилиу пресслужбі Головного управління розвідки у вівторок, 18 березня.

За даними українських розвідників, в межах низки російських формувань з’явилися підрозділи ІПСО. Зокрема такі підрозділи з’явилися у складі 3-ї та 51-ї загальновійськових армій російських збройних сил.

«Для комплектування новостворених підрозділів ще у квітні 2024 року уряд держави-агресора запровадив окрему групу військових спеціальностей ― “Інформаційне протиборство”», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Розвідка повідомила, що підготовку фахівців з ІПСО росіяни здійснюють у військовій академії російського генерального штабу ЗС у Москві та у військово-космічній академії імені Можайського у Санкт-Петербурзі. Зазначається, що без погодження за штабами спеціалістів підрозділів ІПСО заборонено переміщення між військовими частинами.

За даними розвідки, розширення підрозділів ІПСО свідчить про намір росіян збільшити масштаб інформаційних та психологічних атак на Україну – зокрема, на Сили оборони та українського суспільства.

Нагадаємо, нещодавно ГУР попередило про підготовку росіянами провокації проти Координаційного штабу з питань військовополонених. Зокрема, йшлося про те, що росіяни хочуть поширити фальшиві документи нібито з емблемами Координаційного штабу, щоб дискредитувати його.