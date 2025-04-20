Росіяни звинуватили Україну нібито в атаці на Донецьк 20 квітня

Росіяни інсценували провокацію в тимчасово окупованому Донецьку, щоб звинуватити Україну у порушенні оголошеного ними так званого «великоднього перемир’я». Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО у неділю, 20 квітня.

Вранці 20 квітня російські Telegram-канали поширили повідомлення про начебто вибухи в Донецьку. За даними пропагандистів, у місті чули «щонайменше три вибухи».

На фото, оприлюднених російськими Telegram-каналами, видно стовпи диму у різних локаціях. Росіяни традиційно звинуватили ЗСУ в начебто атаці на Донецьк та нібито в порушенні «великоднього перемир’я».

Втім, у ЦПД спростували звинувачення окупантів та повідомили, що повідомлення про вибухи в Донецьку є фейковими. За даними Центру протидії дезінформації, окупанти інсценували провокацію для того, щоб звинуватити Україну в нібито порушенні перемир’я.

«Мета таких вкидів – звинуватити Україну у небажанні рухатися до миру та створити Путіну образ нібито миротворця», – повідомили у ЦПД.

Водночас у Центрі повідомили, що росіяни самі не дотримуються «великоднього перемир’я», про яке самі й оголосили. Нагадаємо, 19 квітня російський диктатор Владімір Путін оголосив так зване «великоднє перемир’я». За даними російських ЗМІ, Путін начебто наказав припинити всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня (за московським часом).

Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна, назвавши її «грою з життями людей» та зауваживши, що після заяви Путіна Україну почали атакувати російські ударні безпілотники. Президент також наголосив, що 11 березня Україна погодилась на повне припинення вогню, однак Путін відкинув цю пропозицію. Втім, український президент повідомив, що країна готова до припинення вогню на Великдень, якщо Росія також дотримуватиметься режиму тиші.

Вже 20 квітня Зеленський повідомив, що росіяни порушують оголошене ними перемир’я. За словами президента, за перші шість годин після оголошення Росією «великоднього перемир'я» окупанти здійснили 387 обстрілів і 19 штурмових дій. Крім того, 290 разів росіяни застосовували безпілотники. У ЦПД додали, що на різних напрямках фронту сталося вже 59 російських обстрілів і п’ять штурмових дій російських підрозділів.