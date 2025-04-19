Володимир Зеленський погодився на припинення вогню

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до припинення вогню на Великдень і після свята, якщо Росія також дотримуватиметься режиму тиші. Про це президент України повідомив у суботу, 19 квітня, у своєму Telegram-каналі.

«Україна діятиме дзеркально – так, як буде з російського боку. Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів. Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її і по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі», – заявив Володимир Зеленський.

Президент України зауважив, що подальші дії Росії покажуть, чи справді вона готова до миру. Він також наголосив, що наразі згідно з доповіддю Головнокомандувача Олександра Сирського, на деяких ділянках фронту росіяни продовжують штурми, також працює російська артилерія, тому «довіри словам із Москви немає».

«Ми надто добре знаємо, як Москва маніпулює, та завжди готові до всього. Сили оборони України діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи. На кожен російський удар буде достатня відповідь», – наголосив Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, він очікує на детальні доповіді Олександра Сирського після його спілкування з командирами бригад та інших підрозділів на передовій щодо ситуації на конкретних напрямках.

Як інформував ZAXID.NET, близько 16:45 російські ЗМІ з посиланням на Кремль написали, що диктатор Владімір Путін оголосив так зване «пасхальне перемир’я». Путін нібито наказав припинити всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня (за московським часом).

Володимир Зеленський назвав це «грою з життями людей» та зауважив, що після заяви Путіна Україну почали атакувати російські ударні безпілотники. Президент також наголосив, що 11 березня Україна погодилась на повне припинення вогню, однак Путін відкинув цю пропозицію.

Зауважимо, що одразу після того, як Путін оголосив «пасхальне перемир’я» росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у Херсоні.

Водночас «Суспільне» з посиланням на військових з Покровського, Лиманського та Краматорського напрямків пише, що на Донеччині дійсно зменшилась кількість атак з боку росіян. Водночас командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко розповів «Суспільному», що на Харківщині росіяни продовжують вести вогонь.