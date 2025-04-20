Росіяни попри оголошене перемир'я продовжують бойові дії

Російські військові не дотримуються своїх обіцянок щодо припинення вогню. Про це у неділю, 20 квітня, повідомив Володимир Зеленський після доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За словами президента станом на 06:00 на різних напрямках фронту відбулося 59 російських обстрілів також росіяни п’ять намагалися штурмувати українських військових.

В Оперативно-тактичному угрупуванні «Старобільськ» зафіксували одне бойове зіткнення, тоді як в ОТУ «Донецьк» – три бойові зіткнення на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку, на Запорізькому напрямку – одне в районі Степового. Також встановлено десятки застосувань FPV-дронів росіянами. Крім того, використання росіянами артилерії та дронів зафіксували у Курській області.

«Наші воїни всюди відповідають так, як ворог на це заслуговує в конкретних бойових обставинах. Україна діятиме й надалі дзеркально», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, за слова президента, у період між 18:00 минулої доби та 00:00 20 квітня відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.



«В цілому станом на ранок Великодня можемо стверджувати, що російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди не полишає окремих спроб просуватися та завдавати втрат Україні. Росія повинна повністю виконувати умови тиші», – розповів президент.

Володимир Зеленський також зауважив, що пропозиція України реалізувати та подовжити тишу на 30 днів після 00:00 21 квітня дня залишається чинною.

Нагадаємо, 19 квітня близько 16:45 російські ЗМІ з посиланням на Кремль написали, що диктатор Владімір Путін оголосив так зване «пасхальне перемир’я». Путін нібито наказав припинити всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня (за московським часом).

Володимир Зеленський назвав це «грою з життями людей» та зауважив, що після заяви Путіна Україну почали атакувати російські ударні безпілотники. Президент також наголосив, що 11 березня Україна погодилась на повне припинення вогню, однак Путін відкинув цю пропозицію. Втім Володимир Зеленський погодився на припинення вогню на Великдень за умови, що росіяни не порушуватимуть власні обіцянки.