Пакет підроблених документів та перетин кордону коштував від 14 до 17 тис. доларів

На Закарпатті правоохоронці затримали шістьох членів злочинної організації, які систематично переправляли через кордон чоловіків призовного віку. Серед затриманих – двоє прикордонників, підприємець та дизайнерка, яка виготовляла підроблені документи. За сприяння у переправленні через кордон 30 чоловіків «з інвалідністю» підозрюваним загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 6 травня, схема діяла з 2023 року. Її учасники оформляли військовозобов’язаним пакет підроблених документів, на підставі яких надалі організовували чоловікам безперешкодний перетин кордону в офіційних пунктах пропуску в Ужгородському районі. Це коштувало кожному з ухилянтів від 14 до 17 тис. доларів.

За такою схемою з України незаконно виїхали орієнтовно 30 чоловіків «з інвалідністю». За попередніми підрахунками, переправники отримали загалом майже пів мільйона доларів.

«До злочинної організації увійшли шестеро осіб. Серед них: 41-річний місцевий підприємець, який є організатором схеми, та ще двоє його спільників, віком 40 та 39 років. Співорганізатором злочину є 40-річний співробітник Державної прикордонної служби України. До функціонування каналу також було залучено 24-річну офіцерку цього ж прикордонного відділу та 31-річну ужгородку, яка володіє навичками графічного дизайну та безпосередньо виготовляла підроблені документи», – зазначили правоохоронці.

За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, серед затриманих – двоє колишніх прикордонників з ВПС «Великий Березний»: Наталія Томчак та Сергій Івашко, який раніше виконував обов’язки начальника підрозділу. Цивільні учасники схеми – Олександр Феделещак, Дмитро Янченко, Михайло Леньо та Павло Зейкан.

В ході спецоперації за підтримки спецпідрозділів КОРД та РПОП усіх членів злочинної організації затримали. Під час обшуків у їхніх помешканнях вилучили велику кількість готівки, коштовні автівки та інші речові докази, що вказують на причетність підозрюваних до вчинення злочину.

Залежно від ролей у злочинній організації її учасникам інкримінують ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній та незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою злочинною організацією. Санкція статей передбачає до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.