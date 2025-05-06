На Закарпатті викрили схему за участі прикордонників, які заробили на ухилянтах 500 тис. доларів
З України незаконно виїхали близько 30 чоловіків «з інвалідністю»
На Закарпатті правоохоронці затримали шістьох членів злочинної організації, які систематично переправляли через кордон чоловіків призовного віку. Серед затриманих – двоє прикордонників, підприємець та дизайнерка, яка виготовляла підроблені документи. За сприяння у переправленні через кордон 30 чоловіків «з інвалідністю» підозрюваним загрожує до 9 років ув’язнення.
Як повідомили у поліції Закарпатської області 6 травня, схема діяла з 2023 року. Її учасники оформляли військовозобов’язаним пакет підроблених документів, на підставі яких надалі організовували чоловікам безперешкодний перетин кордону в офіційних пунктах пропуску в Ужгородському районі. Це коштувало кожному з ухилянтів від 14 до 17 тис. доларів.
За такою схемою з України незаконно виїхали орієнтовно 30 чоловіків «з інвалідністю». За попередніми підрахунками, переправники отримали загалом майже пів мільйона доларів.
«До злочинної організації увійшли шестеро осіб. Серед них: 41-річний місцевий підприємець, який є організатором схеми, та ще двоє його спільників, віком 40 та 39 років. Співорганізатором злочину є 40-річний співробітник Державної прикордонної служби України. До функціонування каналу також було залучено 24-річну офіцерку цього ж прикордонного відділу та 31-річну ужгородку, яка володіє навичками графічного дизайну та безпосередньо виготовляла підроблені документи», – зазначили правоохоронці.
За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, серед затриманих – двоє колишніх прикордонників з ВПС «Великий Березний»: Наталія Томчак та Сергій Івашко, який раніше виконував обов’язки начальника підрозділу. Цивільні учасники схеми – Олександр Феделещак, Дмитро Янченко, Михайло Леньо та Павло Зейкан.
В ході спецоперації за підтримки спецпідрозділів КОРД та РПОП усіх членів злочинної організації затримали. Під час обшуків у їхніх помешканнях вилучили велику кількість готівки, коштовні автівки та інші речові докази, що вказують на причетність підозрюваних до вчинення злочину.
Залежно від ролей у злочинній організації її учасникам інкримінують ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній та незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою злочинною організацією. Санкція статей передбачає до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.