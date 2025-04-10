Валентин Веремчук очолював сектор з питань запобігання та виявлення корупції ДМС в Закарпатській області

Депутат Берегівської районної ради від партії «Слуга Народу», завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДМС України в Закарпатській області Валентин Веремчук виїхав у службове відрядження до Словаччини і не повернувся. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Про втечу Валентина Веремчука з України повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола, оприлюднивши 10 квітня документи, на підставі яких посадовець виїжджав з України. Депутата відрядили до словацького села Бенятина для «обміну досвідом у сфері культури, освіти, медицини» та «встановлення тісного партнерства для розвитку громад».

«Розпорядження, яке передбачало виїзд Валентина Веремчука на тиждень до Словаччини, 13 листопада 2024 року підписав заступник голови Берегівської райради. Запрошення від словацької сторони підписав староста села Бенятина Штефан Мінчак. 13 листопада Валентин Веремчук виїхав через пункт пропуску “Дякове” і більше не повернувся», – написав Віталій Глагола у Telegram.

За інформацією НАЗК, начальником митного поста «Дякове» є Микола Веремчук – батько втікача.

12 лютого 2025 року Валентин Веремчук подав декларацію НАЗК перед звільненням з посади завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДМС України в Закарпатській області. У поліції Закарпатської області повідомили ZAXID.NET, що відкрили кримінальну справу за ч.2 с.332 ККУ (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України). Санкція статті передбачає від 5 до 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.