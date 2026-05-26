Посадовця затримали після одержання всієї суми хабаря

На Одещині правоохоронці затримали міського голову одного з населених пунктів за підозрою у вимаганні хабаря за сприяння будівництву електростанції. Про це у вівторок, 26 травня, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, українська компанія та британський інвестор планували побудувати на Одещині вітроелектростанцію, щоб забезпечити регіон альтернативною енергією в умовах повномасштабної війни. Для цього їм потрібен був дозвіл на вирубку дерев та кущів уздовж під'їзних шляхів. Однак мер одного з міст Ізмаїльського району почав навмисно затягувати процес погодження документів, посилаючись то на відсутність екологічних інспекторів, то на зайнятість працівників міськради, то на перебої з електропостачанням у міськраді.

«Компанія навіть передала міській раді три генератори як благодійну допомогу для безперебійної роботи, але це не допомогло», – додав Кравченко.

Згодом під час зустрічі в ресторані мер озвучив суму у 30 тис. доларів за підписання документів та безперешкодне погодження будівництва. Пізніше сума хабаря зросла до 35 тис. доларів.

Щоб приховати хабар, мер використав криптосхему. Через посередника він передав підприємцям код для одеського обмінника, де готівку конвертували в криптовалюту та зарахували на вказаний електронний гаманець, кажуть слідчі.

Після першого траншу у 10 тис. доларів мер підтвердив отримання грошей та активізував процес видачі ордера. Після готовності документа підприємці отримали наступний код для перерахунку ще 25 тис. доларів через ту саму схему.

Посадовця затримали після одержання всієї суми. Йому оголосили підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). Прокуратура звернулася до суду, щоб обрати йому запобіжний захід та відсторонити від посади. Триває слідство.

Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах повідомили, що підозрюваний – мер Кілії Вʼячеслав Чернявський. Також цю інформацію підтверджує низка місцевих медіа на Одещині.