Наразі бізнесмен переховується за кордоном

Колишнього депутата Хмельницької обласної ради та агробізнесмена підозрюють у масштабних махінаціях із кредитами державного банку та розкраданні агропродукції. Збитки від його злочинів оцінюють у понад 151 млн грн. Про це у понеділок, 18 травня, повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.

За версією слідства, підозрюваний спершу отримав у державному банку кредит на майже 80 млн грн для ведення сільського господарства. За ці гроші він придбав 90 тракторів і певний час погашав заборгованість, створюючи репутацію надійного позичальника.

Згодом, використовуючи придбану техніку як заставу, агробізнесмен отримав ще один кредит на 70 млн грн нібито для поповнення обігових коштів. Паралельно, за даними слідства, через підконтрольні фіктивні компанії він оформив третій кредит – ще на 35 млн грн.

«Усі три кредити склали близько 185 млн грн. При цьому жодного наміру їх повертати чоловік не мав», – зазначив Руслан Кравченко.

Правоохоронці встановили, що заставні трактори підозрюваний продав третім особам. Наразі вдалося розшукати 46 із 90 машин. Після реалізації техніки частину заборгованості перед банком погасили, однак збитки фінансової установи все одно становлять близько 140 млн грн.

Прізвища підозрюваного офіційно не називають. Водночас оприлюднені фото та деталі справи можуть вказувати на Андрія Гордійчука – засновника групи органічних агрокомпаній All in foody та депутата Хмельницької облради до 2017 року.

Крім того, у декларації за 2021 рік Гордійчук повідомляв про заборгованість перед «Укргазбанком» за двома кредитами – на 55 млн грн і 35 млн грн.

Зліва – заблюрене фото підозрюваного, справа – Андрія Гордійчука

Крім того, слідство інкримінує підозрюваному ще один епізод – розкрадання агропродукції на Криворіжжі. За даними правоохоронців, через фіктивну фірму він разом зі спільниками замовив у фермерів понад 800 тонн ріпаку. Для створення видимості чесної співпраці частину продукції оплатили, однак після отримання всього товару ріпак вивезли на експорт і припинили розрахунки.

Унаслідок цієї схеми фермерське господарство зазнало збитків на 11 млн грн.

Наразі підозрюваний переховується за кордоном. Правоохоронці вирішують питання про оголошення його у міжнародний розшук. Також слідчі встановлюють можливих спільників і розшукують незаконно реалізовану техніку.

Дії агробізнесмена кваліфікували за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах), а також ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (організація заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою в особливо великих розмірах). Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.