Двох фігурантів затримали на отримання частини хабаря

У Кропивницькому правоохоронці затримали голову місцевої ВЛК та його спільників за підозрою в торгівлі фейковими довідками про інвалідність. Шістьом фігурантам схеми повідомили про підозру, повідомили 18 травня у пресслужбах СБУ, ДБР та Офісу генпрокурора.

За даними слідства, голова ВЛК разом із заступницею директора місцевої лікарні, а також завідувачами відділень і лікарями організував корупційну схему для оформлення інвалідності. За гроші вони підписували підробні довідки, які дозволяли отримати відстрочку від мобілізації.

«Схема діяла так: організатор підшуковував «клієнтів» і скеровував їх до спільниці, яка визначала лікарів для підготовки медичних документів. Медики вносили неправдиві відомості до історій хвороб, коригували результати аналізів та надавали інструкції щодо поведінки під час проходження комісії – зокрема імітації симптомів і обмеженої рухливості», – повідомили у пресслужбі ОГП.

Правоохоронці задокументували щонайменше три епізоди оформлення фейкових довідок. За даними слідства, вартість довідки про інвалідність становила 2000-3500 доларів – залежно від бажаної групи інвалідності.

Двох організаторів схеми затримали 14 травня під час отримання частини хабаря за довідку. Загалом у справі про підробні довідки повідомили про підозри в хабарництві шістьом людям. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Під час обшуків на роботі та за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили гроші у різних валютах на суму 7 млн грн. У пресслужбі ДБР звернули увагу, що серед вилученої готівки були російські рублі.