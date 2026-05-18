У посилках, які подружжя відправляло через пошту, були нашивки з написами «Слава бабушке», літера «Z», «Рожденный в СССР» тощо

Франківський районний суд Львова виніс вирок уродженцю міста Корець, Рівненської області, Юрію Ільчуку, та його дружині, уродженці Києва, Марії Ільчук, за поширення комуністичної символіки та продаж холодної зброї. Суд призначив їм покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, але змінив покарання на 1 рік випробувального терміну.

За матеріалами справи, впродовж травня-червня 2024 року Юрій Ільчук та його дружина Марія Ільчук розповсюджували комуністичну символіку. У посилках, які подружжя відправляло через «Нову пошту», були нашивки, на яких було зображено: серп, молот, зірка, написи «Слава бабушке», літера «Z», «Рожденный в СССР» та інші. Окрім комуністичної символіки, обвинувачені також продавали багнет-ножі до автомата Калашникова, які є холодною зброєю. Як встановило слідство, посилки відправляли на поштові відділення до Львова.

Згідно з декларацією на сайті НАЗК за 2025 рік, Юрій Ільчук працює старшим дізнавачем у Головному управлінні Національної поліції Рівненської області. У суді обоє обвинувачених визнали свою провину.

Цю справу розглянув суддя Юрій Ванівський, який дослідив усі матеріали справи та визнав їх винними у поширенні комуністичної символіки та незаконному продажу холодної зброї групою осіб, у тому числі представником влади. За скоєне суд призначив їм покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, без конфіскації майна, але змінив покарання на 1 рік випробувального терміну. Також з кожного суд стягнув понад 36 тис. грн витрат на експертизи. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.