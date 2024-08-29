Червоноградський міський суд Львівщини виніс вирок пенсіонеру із Червонограда Геннадію Пірожнікова за поширення комуністичної символіки у російській соцмережі «Однокласники». Раніше його судили за виправдовування збройної російської агресії. Суд призначив йому 5 років тюрми, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, уродженець Червонограда Геннадій Пірожніков ще у 2022 році на власній сторінці у російській соцмережі «Однокласники» поширював зображення з символікою комуністичного тоталітарного режиму. Щодо пенсіонера правоохоронці порушили кримінальну справу.

У суді Геннадій Пірожніков повідомив, що уже давно зареєстрований в «Однокласниках», де спілкується зі своїми знайомими. Він заявив, що не розумів, що його дії можуть бути кваліфіковані як поширення комуністичної символіки.

Раніше, у листопаді 2023 року, Геннадія Пірожнікова судили через поширення у «Однокласниках» матеріалів, які виправдовують збройну агресію Росії та глорифікують її учасників. Зокрема, поширював матеріали про правомірну окупацію територій України. Тоді він уклав угоду про визнання винуватості з прокурором і суд замість 5 років тюрми призначив йому півтора року умовного покарання.

Розглядаючи справу про поширення комуністичної символіки, суддя Марта Мельникович вирішила, що виправлення обвинуваченого можливе без реального позбавлення волі. Вона врахувала попередній вирок та призначила йому 5 років тюрми, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.