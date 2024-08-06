Турківський районний суд Львівщини виніс вирок місцевій мешканці Майї Шутовій, яка у російській соцмережі «Однокласники» поширювала комуністичну символіку. Пенсіонерці призначили умовне покарання та конфіскували комп’ютер.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, Майя Шутова на початку квітня 2023 року лайкала та поширювала допис із комуністичною символікою на своїй сторінці у російській соцмережі «Однокласники».

Правоохоронці порушили щодо пенсіонерки кримінальну справу за ч.1 ст.436-1 ККУ (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів). Майя Шутова уклала угоду про визнання винуватості з прокурором.

Справу розглянула суддя Оксана Кшик, яка дослідила усі матеріали та визнала пенсіонерку винною у кримінальному правопорушенні, призначивши рік тюрми, але звільнивши від відбування покарання з іспитовим терміном на той самий строк. У Майї Шутової конфіскували комп’ютер, з якого вона поширювала комуністичну символіку. Вирок ще можна оскаржити.