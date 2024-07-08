Обвинувачений поширював у Facebook відеофрагменти звернення Володимира Путіна щодо так званої «СВО»

Берегівський районний суд визнав винним мешканця села Великі Береги Іштвана Кормоша у виправдовуванні агресії РФ та глорифікації її учасників. За поширення російської пропаганди у Facebook закарпатцеві призначили 3 роки позбавлення волі, однак реальний термін покарання замінили на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 1 липня, Іштван Кормош був прихильником політики РФ з початку її збройної агресії проти України. 28 вересня 2022 року та 22 лютого 2023 року Іштван Кормош поширював у Facebook відеофрагменти звернення Володимира Путіна щодо так званої «СВО», які супроводжувалися угорськими титрами.

У цих відео, зокрема, наголошувалося, що вторгнення, яке розпочала Росія проти України, було «випереджуючим кроком, який не дозволив Україні розпочати наступ на РФ та атакувати Крим». Українських військових названо «неонацистами» та звинувачено у вчиненні злочинів проти населення та обстрілах об’єктів цивільної інфраструктури.

Під час судового засідання закарпатець визнав свою вину та пообіцяв у майбутньому не вчиняти кримінальних правопорушень. Суд також врахував, що обвинувачений не стоїть на обліку у психіатра, а його сусіди ніколи не скаржилися на нього.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Михайлишин визнав Іштвана Кормоша винним у визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників та призначив йому 3 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.