Під час судового засідання Олег Ільїн визнав свою вину

Берегівський районний суд визнав винним мешканця села Гать Олега Ільїна у виправдовуванні агресії РФ та глорифікації її учасників. За поширення російської пропаганди у Facebook закарпатцеві призначили 3 роки позбавлення волі, однак реальний термін покарання замінили на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 28 травня, Олег Ільїн з квітня по серпень 2023 року поширював на своїй сторінці у Facebook ворожу пропаганду, зокрема репортаж російського каналу про «звірства націоналістів на Донбасі», дописи про «історію політики київського режиму» тощо, які виправдовували збройну агресію РФ проти України.

Під час судового засідання закарпатець визнав свою вину та пообіцяв у майбутньому не вчиняти кримінальних правопорушень. Суд також врахував, що обвинувачений не стоїть на обліку у психіатра, а його сусіди ніколи не скаржилися на нього.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Михайлишин визнав Олега Ільїна винним у визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників та призначив йому 3 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.