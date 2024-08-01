Луцький міськрайонний суд виніс вирок Павлу Брагіну за виправдовування збройної агресії Росії проти України. Чоловік активно висловлював проросійські погляди в особистих і телефонних розмовах, за що отримав 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду від 30 липня, із червня по вересень 2023 року Павло Брагін у селі Крупа Луцького району під час телефонних розмов неодноразово визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України, прославляв росіян, заперечував тимчасову окупацію частини території України і виправдовував підрив Каховської ГЕС.

Під час судового розгляду справи обвинувачений підписав із прокурором угоду про визнання своєї винуватості.

Суддя Андрій Сівчук визнав Павла Брагіна винним за ч.1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України) й призначив 17 тис. грн штрафу. Крім того, пенсіонер має заплатити понад 19 тис. грн за проведення експертиз. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.