Правоохоронці викрили двох пенсіонерів з Волинської області, які активно висловлювали проросійські погляди в особистих і телефонних розмовах. За скоєне чоловікам загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це 31 травня повідомили у прес-службі СБУ.

«Пропагандисти виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію РФ проти України, прославляли росіян, заперечували тимчасову окупацію частини території України і виправдовували підрив Каховської ГЕС. Чоловіки також стверджували, що ініціатором повномасштабної війни є будь-хто, але не Росія», – повідомляють в СБУ.

Відомо, що один чоловік живе у Луцьку, а інший – у селі Крупа Луцького району.

Слідчі скерували до суду обвинувальні акти щодо волинян за ч.1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України) ККУ. За скоєне їм загрожує до трьох років ув’язнення.