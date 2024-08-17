Хмельницький міськрайонний суд, який виніс вирок Яні Єрьоменко

Хмельницький міськрайонний суд визнав винною Яну Єрьоменко у виправдовуванні російської агресії, але звільнив від покарання, призначивши півтора року іспитового терміну. У вироку йдеться, що обвинувачена 29 вересня 2023 року перебувала у дворі будинку й заперечувала причетність росіян до обстрілів українських міст, виправдовувала знищення Росією готелю в Одесі та підтримувала вторгнення окупантів 2014 року.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачена є уродженкою Приморського краю Росії, але має українське громадянство. Під час розмови зі знайомим у дворі будинку у вересні 2023 року Яна Єрьоменко називала ЗСУ агресорами й нацистами, звинувачувала в обстрілах Лисичанська, Первомайська та просила «не чіпати росіян».

«Люди проголосовали за Россию... Ти там не был в Первомайске, а я била. Что ж наши русские, как ты говоришь, по вам не стреляют, у вас дома целые», – доводила обвинувачена своєму співрозмовнику.

Висловлювання обвинуваченої, крім сусідів, почули також працівники патрульної поліції Хмельницького. У суді Яна Єрьоменко визнала провину, розкаялась й 12 серпня 2024 року уклала з прокурором угоду про визнання винуватості.

Суддя Олександр Піндрак визнав Яну Єрьоменко винною у виправдовуванні російської агресії (ч. 1 ст. 436-2 ККУ), але призначив півтора року іспитового терміну. Також жінка має сплатити майже 10 тис. грн за процесуальні витрати. Вирок можна оскаржити в апеляції.