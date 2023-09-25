Внаслідок атаки постраждала припортова інфраструктура

У ніч на понеділок, 25 вересня, Росія атакувала Одеську область трьома типами озброєння. Окупанти залучили до атаки ракети та дрони-камікадзе, повідомили у прес-службі Сил оборони Півдня.

Росіяни атакували Україну приблизно о 00:30 ракетами «Калібр» та дронами Shahed, які зафіксували на Одещині. Пізніше Повітряні Сили України повідомили, що по області випустили надзвукові протикорабельні ракети «Онікс».

Загалом окупанти залучили 12 ракет типу «Калібр», які змінювали траєкторію, 19 дронів-камікадзе Shahed та дві ракети «Онікс». Частину із них вдалося збити українським силам ППО.

«19 "шахедів" та 11 "Калібрів" збито силами та засобами протиповітряної оборони. По одному "Калібру" над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, переважна ж більшість – в небі над Одещиною», – повідомили у прес-службі Сил оборони Півдня.

Внаслідок атаки окупантів значно постраждала припортова інфраструктура Одеси. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі. Також у будівлі неробочого привокзального готелю зайнялась пожежа, яку вдалося ліквідувати.

Надзвукові ракети «Онікс» зруйнували зерносховища. Уламки від ракет та дронів пошкодили складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси, зайнявся вогонь.

За даними військових, внаслідок атаки росіян постраждала одна жінка.

Зазначимо, повітряна тривога лунала по всій Україні. Зокрема, на заході країни оголошували ракетну небезпеку через «Калібри», які летіли з півдня.

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