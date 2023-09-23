Вночі в суботу, 23 вересня, Росія знову атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed. Крім того, росіяни вдарили по Одеській області ракетами «Онікс».

За інформацією Повітряних сил, росіяни випустили по Україні 15 дронів-камікадзе Shahed 136/131. 14 з них збила протиповітряна оборона.

Як уточнили в Повітряних силах, російські війська запускали дрони-камікадзе з Приморсько-Ахтарська. Удар був спрямований на Запорізьку та Дніпропетровську області. Зазначимо, що 12 із 14 дронів було збито саме над Дніпропетровщиною, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, уламки пошкодили об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі.

Крім того, у ніч проти 23 вересня російсько-окупаційні війська обстріляли Одеську область надзвуковими ракетами «Онікс». Внаслідок атаки є руйнування в рекреаційній зоні, повідомила керівниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, напередодні росіяни атакували крилатими ракетами Кременчук Полтавської області та влучили в об’єкт цивільної інфраструктури. 31 людина, у тому числі троє дітей, отримали поранення, одна людина загинула.