Російські воєнні злочинці у п’ятницю, 22 вересня, завдали ракетного удару крилатими ракетами по Кременчуку Полтавської області. Є загиблі та поранені, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Вибухи у Кременчуку пролунали після 17:20. Через годину після цього Лунін повідомив, що росіяни атакували місто крилатими ракетами. За його словами, одну ракету збили, однак також є влучання в цивільну інфраструктуру. Лунін уточнив, що внаслідок влучання є загиблі та поранені. Так, за словами голови Полтавської ОВА, 15 людей отримали поранення, серед них одна дитина, ще одна людина загинула

Нагадаємо, під ранок четверга, 21 вересня, росіяни також вдарили по Україні ракетами. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура, приватні склади й завод Pepsi на Київщині.