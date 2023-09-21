У ніч на четвер, 21 вересня, росіяни здійснили черговий ракетний обстріл України. У Дрогобицькому районі на Львівщині пролунали вибухи. Ракети влучили у складські приміщення. Інформація про руйнування і постраждалих уточняється.

Ввечері 20 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт восьми бортів Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет, із аеродрому «Оленья» в Мурманській області. Повітряна тривога по всій території України розпочалась о 5:43.

Вибухи пролунали у Дрогобицькому районі Львівської області. О 6:35 голова Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив інформацію про вибухи та зазначив, що всі профільні служби виїхали на місці події. Голова Дрогобицької РДА Степан Кулиняк повідомив, що попередньо в районі є влучання.

«За попередньою інформацією, близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 м2», – повідомив Максим Козицький.

Ще одна ракета влучила в приватний двоповерховий склад, виникла пожежа на площі 20 м2. Інформації про поранених чи загиблих немає.

Загалом відомо про роботу ППО на Київщині, Черкащині, де впали уламки ракет та пошкодили інфраструктуру, Хмельниччині, Харківщині, Рівненщині. Відомо тако про влучання по обʼєктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо, що востаннє Росія атакувала Львівщину дронами-камікадзе у ніч на 19 вересня. Тоді три ворожі дрони влучили у заводу з виготовлення вікон польської компанії Fakro та склади гуманітарної допомоги, а також приміщення, де зберігала гуманітарну допомогу благодійна релігійна місія Карітас-Спес. Унаслідок удару загинув працівник складів Петро Бурбан.