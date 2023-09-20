Без батька залишилися троє неповнолітніх дітей

Внаслідок атаки по Львову безпілотниками у вівторок, 19 вересня, загинув 32-річний працівник складу, батько трьох неповнолітніх дітей. Це був перший робочий день Петра Бурбана. Також чоловік був колишнім військовим. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Бурбану Петру було 32 роки. Народився та все життя жив у Львові. Батько трьох дітей: Василини (7 років) Михайла (5 років) та Івана (2,5 років)», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

У квітні 2022 року Петро Бурбан пішов добровольцем в ЗСУ. Півтора року відслужив та у серпні 2023 року повернувся до сім'ї.

«Два тижні шукав у Львові роботу і вчора у Петра була перша зміна на стажуванні», – зазначив Андрій Садовий.

Охочі допомогти родині Петра Бурбана можуть зробити це за реквізитами:

Установа банку: філія Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк»

МФО: 325796

Код отримувача: 3029806663

Номер карткового рахунку: UA223257960000026202510355117

Отримувач: Петрів Наталія Євгенівна

Нагадаємо, у вівторок надранок, 19 вересня, Росія атакувала Львів дронами-камікадзе. Повітряна тривога тривала близько двох з половиною годин. У Львові є влучання у склади комерційного об’єкту. Внаслідок атаки загинув 32-річний працівник складу. Ще одного чоловіка із переломом ноги госпіталізували в міську лікарню. ​