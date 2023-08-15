Під час ракетної атаки росіяни влучили по житлових будинках у Львові

Вранці у вівторок, 15 серпня, під час повітряної тривоги у Львові пролунала серія вибухів. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуск ракет по різних областях. Очільник Львівської військової адміністрації Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий підтвердили влучання.

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 04:02 і приблизно за годину у Львові та області пролунали кілька вибухів. Повітряні сили ЗСУ інформували, що у різних областях була ракетна небезпека.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив влучання у Львівській області, а мер Львова Андрій Садовий уточнив, що є влучання по Львову, постраждали зокрема приватні будинки.

«Багато збитих ракет, але й маємо попадання по Львову. На жаль, постраждали і приватні помешкання. Відповідні служби вже всі на виїзді», – написав Андрій Садовий.

Згодом Садовий уточнив, що є влучання у житлові будинки у Львові. На верхніх поверхах виникла пожежа, мешканців евакуйовують. Всі служби на місці.

За даними очільника Львівської ОВА Максима Козицького, у Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Після падіння була пожежа, руйнування. Мешканців евакуювали, однак є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило. Невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова, їх оперативно загасили. В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі.

Пошкоджений будинок у Ставчанах (фото ЛОВА)

У селі Ставчани біля Львова пошкоджені 10 будинків. Станом на 07:00 відомо про людей, які зазнали легких травм. Пошкоджені також будинки у Суховолі.

Нагадаємо, що у ніч з 5 на 6 липня внаслідок влучання ворожих ракет у житлову багатоповерхівку Львова загинули 10 осіб, ще понад 40 людей постраждали.