У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській

Вранці 15 серпня росіяни здійснили ракетну атаку по Львову та ближніх до нього селах. Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий повідомили наслідки атаки, розповівши про влучання по території дитячого садка, а також падіння уламків на житлові будинки. У Львові четверо людей звернулись за медичною допомогою.

Серія вибухів пролунала у Львові близько п’ятої ранку. Мер Львова повідомив, що російська ракета вдарила по території дитячого садка, знищивши вуличний павільйон. Дитсадок «Казка» на вул. Патона, 24 зруйнований та є руйнування розташованого поруч житлового будинку. На місці виникла пожежа, мешканців евакуювали, їм нададуть тимчасове житло. За медичною допомогою звернулись четверо людей, жертв немає.

«Ракета прилетіла у двір дитячого садка. Заклад зруйнований. Пошкоджено більше ста помешкань, вибито понад 500 вікон. 4 людини отримують медичну допомогу. Загрози життю не має. На щастя, без жертв», – повідомив Андрій Садовий.

Російська ракета вдарила по території дитячого садка «Казка», знищивши вуличний павільйон

Начальник управління освіти Львова Андрій Закалюк опублікував фото зруйнованого дитсадка «Казка». Він також повідомив, що усіх дітей, які відвідували цей садок, забезпечать місцями у найближчих дошкільних закладах.

Пошкоджений дитсадок, по території якого влучила ракета

За даними очільника Львівської ОВА Максима Козицького, у Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова, їх оперативно загасили. В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі.

Пошкоджені будинки у Ставчанах біля Львова (фото ЛОВА)

Щодо руйнувань на Львівщині, то пошкоджені будинки у Ставчанах та Суховолі. У селі Ставчани біля Львова пошкоджені 10 будинків. Станом на 07:00 відомо про людей, які зазнали легких травм. Пошкоджен також будинки у Суховолі.