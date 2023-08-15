Близько п’ятої ранку росіяни нанесли ракетний удар по Львову. Відомо про влучання у житлові будинки. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті перекрили вулицю Ряшівську, а також громадський транспорт курсуватиме зі змінами.

«Станом на 7:00 у Львові вулиця Ряшівська у Львові перекрита. Тролейбуси 23 та 30, а також автобуси 14, 21 та 92 тимчасово змінять схему руху», – повідомив Андрій Садовий.

За даними очільника Львівської ОВА Максима Козицького, у Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Після падіння була пожежа, руйнування. Мешканців евакуювали, однак є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило.

Невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова, їх оперативно загасили. В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі. Також пошкоджені будинки у Ставчанах та Суховолі на Львівщині.

P.S. Станом на 08:00 вул. Ряшівську вже відкрили для проїзду, громадський транспорт курсує у звичному режимі.