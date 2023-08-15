Дитсадок «Казка» на вул. Патона зруйнований та є руйнування розташованого поруч житлового будинку

Львівська міськрада виділить 20 млн грн на ліквідацію наслідків ракетної атаки по Львову. Вранці 15 серпня російська ракета влучила по території дитсадка, є руйнування закладу, а також пошкоджень зазнали розташовані поруч будинки. Загалом пошкоджено близько 100 квартир.

Як повідомили на сайті Львівської міськради, вранці 15 серпня відбулось виїзне засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під час якого прийнято першочергові рішення щодо ліквідації наслідків. Зокрема, комунальники обстежать всі будинки і територію поблизу для оцінки збитків. Вже прийнято рішення про виділення з міського бюджету 20 млн грн на ліквідацію наслідків. Відомо про пошкодження 100 квартир, було вибито близько 500 вікон у будинках.

«У постраждалому будинку є 70 квартир, по 10 в кожному під’їзді. Найбільше постраждали 6-й і 7-й під’їзди, що потребують заміни конструктивних елементів, там пошкоджено дах. Жертв немає», – сказав Назарій Чорний, керівник управлінської компанії будинку.

У дитсадку вибито всі вікна, всі міжкімнатні двері, постраждав дах і територія, куди влучила ракета

Водночас значних руйнувань зазнав і дитячий садок, розташований поруч.

«Дитячий садочок «Казка» відвідує близько 70 дітей. Приміщення садка постраждало дуже сильно: вибито всі вікна, всі міжкімнатні двері, постраждав дах і територія, куди влучила ракета. Наразі батьки всіх дошкільнят повідомлені, дітей буде переведено до найближчих дитячих садочків в районі», – розповів Андрій Закалюк, керівник управління освіти Львова.

Зараз рятувальники займаються розбором конструкцій. Також спільно з мешканцями місто вирішить питання щодо тимчасового проживання на час відновлювальних робіт.

«Зараз необхідно спілкуватись з мешканцями, щоб вони знали, де вони зможуть тимчасово проживати, поки будуть тривати роботи з ліквідації наслідків. Ми діємо за існуючою процедурою – кожен мешканець отримає фінансову компенсацію за пошкоджені двері і вікна, щоб пошвидше приступати до відновлення. Найближчим часом визначимо, куди будемо відселяти мешканців, треба дати людям різні опції на вибір. Щодо садочка – коли рятувальники закінчать свою роботу, треба одразу оцінити ситуацію і брати підрядну організацію для нагальної заміни вікон, дверей», – наголосив мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, що близько 05:00 росіяни атакували Львів та ближні села ракетами, обійшлось без жертв, проте є руйнування житлових будинків та інфраструктури.