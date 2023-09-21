Наслідки падіння уламків російської ракети на готель в Черкасах

У четвер, 21 вересня, росіяни вкотре обстріляли територію України крилатими ракетами. Атаки відбувались у дві хвилі – вночі та зранку. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Спершу було застосовано крилаті ракети повітряного базування Х-101/555 запущені з восьми літаків Ту-95 з Каспійського напрямку.

Ракети рухались з декількох напрямків, об'єднавшись з часом у групи. Вибухи чули у Львівській, Черкаській, Хмельницькій областях, в Харкові, Рівному та у Києві.

У Дарницькому, Голосіївському та Шевченківському районах міста, є руйнування через падіння уламків ракет. У Дарницькому районі медики госпіталізували 18-ти річну дівчину та 9-ти річну дівчинку. Також у Дарницькому районі рятувальники гасять пожежу на СТО − палають 2 автівки.

В Харкові повідомляється про щонайменше шість вибухів. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що у місті є пошкодження цивільної інфраструктури.

У Черкасах після збиття російської ракети уламки впали на готель в центрі міста. Є постраждалі, також рятувальники продовжують шукати людей під завалами.

Приблизно о 7:30 ранку стало відомо про ще один пуск крилатих ракет. Наразі інформації щодо влучань немає.