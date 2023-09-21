Наслідки падіння уламків збитої ракети в Київській області, 21 вересня 2023

Під час масованого ракетного удару по Україні під ранок четверга, 21 вересня, росіяни випустили по Україні 43 крилаті ракети. Пуски здійснювалися у кілька хвиль, повідомило командування Повітряних сил.

Як йдеться в повідомленні, о 03:40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 з десяти літаків стратегічної авіації Ту-95. Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із з району на захід від аеродрому «Енгельс».

«Ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс за маршрутом», – сказано в повідомленні.

В результаті бойової роботи протиповітряна оборона знищила 36 крилатих ракет. Атаки відбивали зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, Повітряні Сили, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби.

«Крім того, близько 6:00 ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову. Працюють відповідні служби», – додали в Повітряних силах.

Нагадаємо, що російські ракети, зокрема, влучили у Дрогобицькому районі Львівської області, а також у Рівному. У Дрогобичі росіяни влучили у склади, а у Рівному – в цивільну та енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого частина області залишилася без світла.