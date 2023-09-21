Росіяни завдали декількох ракетних ударів по Рівненщині. Зафіксовані влучання у енергетичну та цивільну інфраструктуру, а також у СТО. Додамо, що в цей же ранок росіяни завдали ударів по Києву, Львівщині та Харкову.

Зазначимо, що про звуки вибухів очевидців повідомляли близько 06:20 у четвер, 21 вересня. В цей час в Україні тривала повітряна тривога, оголошена о 04:55. Інформацію про те, що на території області є влучання, підтвердив голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль.

«Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів. Є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі. Зокрема, постраждало СТО і п'ять автівок, які знаходилися на її території. Без людських жертв», – зазначив посадовець.

Внаслідок влучання частина Рівненського району залишилася без електроенергії. Над вирішенням цієї проблеми працюють бригади Рівнеобленерго.

У прес-службі Рівненської міськради додають, що у частині міста зникло водопостачання, однак спеціалісти вже працюють над тим, аби відновити тиск у мережі. Очікується, що зранку 21 вересня його вдасться відновити. Що ж до електропостачання, про прогнозів поки не дають.

«Тривають роботи, задіяні всі основні і допоміжні служби. Електроенергією забезпечені всі медичні заклади міста. Освітні заклади також забезпечені електроенергією і водопостачанням. Школи і дитячі садки міста готові до роботи в штатному режимі», – повідомляють у міськраді.