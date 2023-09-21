Під час масованого ракетного удару по Україні росіяни вперше за останні шість місяців вдарили по енергетичній інфраструктурі західних та центральних областей. Енергетики заявили про проблеми з електропостачанням у п’ятьох регіонах.

«В четвер, 21 вересня, через наслідки першої за 6 місяців ворожої атаки, є пошкодження енергооб’єктів в західному та центральному регіонах. Через наслідки атаки були часткові знеструмлення в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях. Триває відновлення живлення споживачів», – повідомив оператор української енергосистеми «Укренерго».

Там уточнили, що через пошкодження енергетичних об’єктів частково були знеструмлені споживачі у Рівненській та Житомирській областях, однак роботу магістральних мереж у цих регіонах відновили, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго.

Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги. Загалом станом на ранок четверга внаслідок

бойових дій та з інших причин без світла були 398 населених пунктів.

Водночас «Укренерго» вважає, що зараз зарано робити висновки щодо початку нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури. Також у компанії закликали користуватися лише перевіреними джерелами інформації.

Нагадаємо, що під час масованого ракетного удару три російські ракети влучили по Львівщині. Загалом російські воєнні злочинці випустили 43 крилаті ракети, 36 з них збила протиповітряна оборона.