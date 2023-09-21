Внаслідок падіння ракети пошкоджено будівлі промислової зони

У ніч на четвер, 21 вересня, під час атаки РФ уламки ракети влучили по заводу Pepsi у місті Вишневе Київської області. Про це повідомляють місцевів Telegram-канал, публікуючи фото та відео з місця інциденту.

За попередніми даними, внаслідок падіння ракети є поранені серед працівників, а також пошкоджено будівлі промислової зони. Наразі інформації щодо загиблих немає. Керівництво громади та усі екстрені служби знаходяться на місці падіння уламків.

Компанія PepsiCo Ukraine інформацію не коментувала. МВС, не уточнюючи деталей, зазначило, що у Вишневому, внаслідок падіння ракети, сталась пожежа у виробничому приміщенні на площі 750 м². Судячи з опублікованих в соцмережах фото, завод зазнав значних руйнувань.

До слова, на початку повномасштабної війни завод припиняв свої роботу, оскільки Вишневе 35 днів перебувало в окупації. Після звільнення Вишневого PepsiCo відновила виробництво напоїв лише у травні 2022 року.

Нагадаємо, у четвер, 21 вересня, росіяни вкотре обстріляли територію України крилатими ракетами. Окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Т-95мс з району західніше Енгельса. Ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.