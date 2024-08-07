Дунаєвецький районний суд виніс вирок Аллі Казаковій за проросійські висловлювання під час спілкування у відеочаті. Жінка публічно заперечувала збройну агресію Росії проти України, а також стверджувала, що дві країни – братські народи. За це обвинуваченій заборонили обіймати посади, що пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 10 років.

Як йдеться у вироку від 2 серпня, наприкінці січня 2024 року Алла Казакова під час спілкування у відеочаті зі невстановленою слідством людиною, сказала (мовою оригіналу): «Я люблю вас! Вы мои родные, дорогие!», «Я люблю и Шамана, и люблю русские песни, потому что вы мои родные», «Поверьте... Украина и Россия всегда была и будет вместе!", "Послушай, солнышко, послушай что я тебе скажу! Я ж уже поняли, когда идёт война, когда детей убивают ... ТЦК лапают, да поймают наших людей», «Берут ни за что, которые не хотят воевать, и берут, ломают ноги, с автоматами, руки, берут на фронт, которые даже не хотят идти, люди, уже не хотят войны, не хотят воевать», «Мы рабы, мы рабы, солнышко, мы рабы, понимаешь?», «Поверьте, много людей за мир, чтобы мы жили вместе, как жили Белоруссия, Украина, Россия».

У суді обвинувачена уклала із прокурором угоду про визнання своєї винуватості.

Суддя Галина Посунько визнала Аллу Казакову винною за ч.1 ст.111-1 ККУ (публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України) й призначила покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, що пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 10 років. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.