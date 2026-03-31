Зарплата Галини васильченко - близько 700 тис. грн, а її чоловік займається бізнесом

У 2025 році чоловік народної депутатки зі Львова Галини Васильченко Сергій Васильченко купив квартиру у Львові. Про це йдеться в електронній декларації Галини Васильченко, оприлюдненій в реєстрі декларацій НАЗК.

Галина Васильченко має у власності дві квартири і гараж у Львові, а також користується будинком в селі Пасіки-Зубрицькі, де зареєстрована. Їздить народна депутатка на автомобілі Toyota RAV4 2016 року випуску.

Натомість її чоловік Сергій Васильченко має у власності автомобілі Suzuki Grand Vitara 2006 року випуску і новий Volkswagen Touareg 2022 року випуску за понад 2 млн грн, що він придбав в 2024 році, чотири квартири і п’ять земельних ділянок, комірку, торговий кіоск, недобудований дачний будинок в Мостиськах та недобудовану квартиру в ЖК в центрі Львова.

Одну зі своїх квартир Сергій Васильченко, згідно з декларацією, купив в жовтні 2025 року. За житло площею 67,1 м2 він заплатив 3,3 млн грн.

Щодо доходів сім’ї, то в 2025 році Галина Васильченко отримала 1,4 млн доходу, з яких 690 тис. грн – це зарплата в Апараті Верховної Ради, а решта – компенсація на проїзд та виконання депутатських повноважень від парламенту. Сергій Васильченко торік заробив підприємництвом майже 5,2 млн грн.

Також подружжя зберігає готівкою і на банківських рахунках 64 тис. доларів США, майже 10 тис. британських фунтів, 7 тис. євро і приблизно 2,5 млн грн.

Нагадаємо, Галина Васильченко перемогла на виборах до Верховної Ради, обійшовши на окрузі Богдана Дубневича. Вона балотувалась від партії «Голос», раніше була головою львівського осередку Української галицької партії, від якої безуспішно балотувалася у 2015 році до Львівської міської та обласної рад. Входила до ГО «Кращий Сихів», у минулому працювала у відділі інвестицій Львівської міськради.