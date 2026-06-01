Владімір Путін доручив шукати ресурси на війну

Високопоставлені російські фінансисти та представники Центрального банку РФ попередили керівництво країни про критичне навантаження військових витрат на економіку Росії. За їхніми оцінками, подальше збільшення бюджету на війну в Україні може призвести до різкого зростання дефіциту та фінансової нестабільності. Про це у понеділок, 1 червня, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на конфіденційні документи та джерела.

За даними видання, ситуація спричинила найсерйозніші внутрішні розбіжності в російському керівництві з початку повномасштабного вторгнення. Фінансовий блок уряду наполягає на скороченні оборонних витрат, тоді як Міністерство оборони Росії вимагає додаткового фінансування – близько 3 трлн рублів (приблизно 36 млрд доларів) уже цього року.

Російський диктатор Владімір Путін доручив шукати ресурси в інших секторах економіки, зберігаючи пріоритетність військових витрат. Водночас джерела стверджують, що простір для фінансового маневру фактично вичерпано.

Російська економіка, за даними Bloomberg, демонструє ознаки уповільнення: у першому кварталі зафіксовано скорочення ВВП, а прогноз зростання на рік знижено до 0,4%. Додатковий тиск створює зростання бюджетного дефіциту – за перші чотири місяці він сягнув 5,9 трлн рублів, що суттєво перевищує планові показники. Також повідомляється про скорочення ліквідної частини Фонду національного добробуту приблизно на 60% від довоєнного рівня.

У матеріалі зауважують, що навіть потенційне зростання цін на нафту не компенсує структурні проблеми російської економіки та наслідки санкцій. Окремо підкреслюється, що початкові бюджетні розрахунки РФ передбачали зниження військових витрат у другій половині року, однак ці сценарії не справдилися через затягування війни.

Уряд Росії вже підвищив низку податків і розглядає запровадження додаткових зборів для банківського та сировинного секторів.

Нагадаємо, у серпні 2025 року стало відомо, що того місяця вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія витратила на війну половину доходів федерального бюджету.