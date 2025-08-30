Нарощування воєнних витрат призводить до виснаження бюджету Росії

Вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія витратила на війну половину доходів федерального бюджету. Про це у суботу, 30 серпня, повідомив Центр протидії дезінформації.

«Уперше з початку вторгнення в Україну кожен другий рубль, що надійшов до федерального бюджету РФ, пішов на фінансування армії та закупівлю зброї», – йдеться у повідомленні.

Як вдалося з’ясувати, у першому кварталі 2025 року частка воєнних витрат у доходах бюджету росіян становила 50,1%, у другому – 48,2%. Відтак тільки за перше півріччя Москва витратила на армію понад 8,4 трлн рублів, або ж 105 млрд доларів. Витрати на війну зросли 31% більше, ніж у 2024 році, і втричі більше, ніж у 2022 році.

При цьому витрати значно перевищують доходи РФ. У січні-червні у бюджет Росії зібрали 17,6 трлн рублів, або ж 220 млрд доларів, а витратили 21,3 трлн рублів, або ж 226 млрд доларів.

«Нарощування воєнних витрат призводить до виснаження бюджету, зростання дефіциту та скорочення фінансування соціальних потреб. Кремль фактично ставить війну вище за економічну стабільність і добробут власних громадян», – наголосили у ЦПД.

Нагадаємо, наприкінці травня повідомляли, що у 2025 році Москва може отримати від експорту сировини та енергоносіїв до Європейського Союзу 20 млрд євро.