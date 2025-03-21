Стан російської економіки від початку повномасштабної війни завжди був об'єктом підвищеної уваги. Пригадується, оптимісти стверджували: російська економіка під впливом західних санкцій зазнає краху уже в найближчі кілька місяців і війна швидко припиниться. Час показав, що подібні сподівання були марними. Та у 2025 році з'явилися окремі ознаки того, що російська економіка починає занепадати. А її фінансові спроможності скорочуються. Якщо ці процеси набудуть незворотного характеру, вони дійсно можуть суттєво вплинути на здатність і бажання Кремля продовжувати війну.

Реальний стан справ в економіці Росії – це інформація конфіденційного характеру, яку Путін намагається ретельно приховувати від світу і від росіян. На публіці, звісно, усе виглядає чудово. Імпортозаміщення працює. Курс рубля стабілізовано. Військово-промисловий комплекс наростив потужності до максимуму. І взагалі Москві жодні санкції не страшні. Та чи все так добре насправді?

Російська економіка хоч і зросла у 2024 році на 4,1%, але змогла досягти таких цифр завдяки перегріву ВПК і наростанню внутрішніх дисбалансів. Минулого року зі загальних видатків бюджету в сумі 39,4 трлн рублів фінансування військової сфери і правоохоронної системи становило 16,3 трлн рублів. Цього року ця цифра має зрости до майже 17 трлн рублів. Це становить 40% від усіх видатків РФ. При цьому військові видатки сумарно перевищать фінансування сфери соціальної політики, освіти й охорони здоров’я.

З початком нового року стало очевидним стрімке накопичення бюджетних проблем у Путіна. Доходи бюджету Росії на 2025 рік були заплановані в сумі понад 40 трлн рублів, а видатки мають становити 41,5 трлн рублів. Загальний дефіцит бюджету країни-агресорки планувався у сумі 1,2 трлн рублів. Але за підсумками перших двох місяців року стало зрозуміло, що ця цифра буде значно більшою. Тільки за січень-лютий дефіцит бюджету РФ сягнув 2,7 трлн рублів. Також через необхідність постійно вливати кошти в державну казну значно зменшився російський Фонд національного добробуту. Його ліквідна частина зараз становить близько 3,4 трлн рублів. Якщо російській владі не вдасться вжити радикальних заходів і переглянути свої шалені витрати на війну, Фонд національного добробуту може вичерпатися вже до кінця року.

Між тим, витрати російського уряду зростають гігантськими темпами. За два місяці Кремль витратив 8 трлн рублів, що становить п'яту частину річного бюджету. Проте доходи самого бюджету зросли лише на 6%, а нафтогазові надходження значно скоротилися. У лютому їх обсяг виявився на 18% нижчим за минулий рік – 771 млрд рублів.

Тривожний дзвінок для Кремля – залишки на рахунках казначейства, які почали стрімко скорочуватися. Причина такого явища – той самий дефіцит бюджету, який особливо зріс в останні три місяці. У грудні федеральному бюджету країни-агресорки не вистачало понад трьох трлн рублів, у січні ця цифра становила 1,8 трлн, а в лютому – 1 трлн рублів. Як наслідок, різко скоротилися залишки на рахунках казначейства, які у грудні становили 12 трлн рублів. На середину березня вони впали до менш ніж 6 трлн. Процес спустошення російської казни може прискоритися через здешевлення вартості нафти.

Ще на початку року російську нафту марки Urals продавали за 70 доларів за барель. Але через місяць вона впала до 62 доларів. А зараз коливається в межах 55 доларів, тоді як у бюджет РФ на 2025 рік закладена середня вартість 69,7 долара. Доходи РФ від експорту нафти в лютому знизилися на 16% відносно січня і були на 2,6 млрд доларів нижчі, ніж рік тому. При цьому експорт нафти у фізичних обсягах навіть зріс на 90 тисяч барелів за добу.

Російська нафта може коштувати ще менше, якщо ОПЕК наростить нафтовидобуток. Торговельні війни, розв’язані Трампом, сприяють сповільненню світової економіки. А значить – падінню вартості «чорного золота». Раніше Путін міг розраховувати на накопичення Фонду національного добробуту, щоб пережити складні часи. Проте Кремль так захопився фінансуванням загарбницької війни проти України, що більше не здатний тривалий час сидіти на заощадженнях і молитися на нове зростання вартості енергоносіїв.

У російської влади є не так багато механізмів збалансувати ситуацію у сфері економіки й фінансів. Серед них – зменшити видатки, скористатися накопиченнями з Фонду національного добробуту чи девальвувати рубль. Але відчутне зменшення видатків можливе лише за рахунок зменшення фінансування російської воєнної машини і сектору ВПК. Коштів на рахунках Фонду національного добробуту надто мало, щоб надовго закрити бюджетну діру агресора. А нова хвиля девальвації рубля спровокує прискорення рівня інфляції і загрожує ще більше розбалансувати фінансово-банківську систему.

В опитуванні Левада-центру, оприлюдненому на початку лютого, 67% росіян назвали інфляцію найбільшою проблемою держави. Водночас війна проти України, протистояння із Заходом та санкції турбують лише 35% опитаних. А 30% росіян хвилюють передусім житлові проблеми. Офіційно ціни в РФ з 2022 по 2024 рік зросли на 32%. У 2024 році інфляція становила 9,52%, а продукти подорожчали на 11%. Насправді офіційні цифри є заниженими. Інакше російський Центробанк восени минулого року не став би піднімати ключову ставку до рекордного 21%, що є ознакою значних проблем в економіці.

Те, що російська економіка вразлива, є безперечним фактом. Але її рятує небажання Заходу (й інших держав світу) притягнути Кремль до відповідальності за агресивну війну. Ми не можемо стверджувати точно, але цілком можливо, що вже зараз російська економіка перебуває за крок до прірви. Потрібно лише, щоб хтось підштовхнув її униз. Проте охочих побачити економічний і фінансовий колапс РФ не так багато. Політичні еліти Європи й Америки побоюються не лише розвалу Росії внаслідок військової поразки на полі бою. З одного боку, їх тривожить перспектива глибокої соціально-економічної кризи на Московії. А з іншого – спокушає можливість отримати вигоди від економічної співпраці й експлуатації природних ресурсів РФ. Саме це, а не майстерність Кремля в управлінні економікою, рятує Росію від колапсу.