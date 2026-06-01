Давня церква Сихова у 1877 році

Державна архівна служба України оприлюднила документ початку XV ст., який містить першу згадку про Сихів. Нині це спальний район Львова, а до 1952 року був окремим приміським селом.

Представлений документ з національного архівного фонду – це підтвердна грамота руського старости Флоріана з Коритниці на продаж села Сихів Львівського повіту. Оригінальний рукописний документ латиною на пергаменті датується 2 вересня 1409 року.

«Грамота, написана на пергаменті у 1409 році, засвідчує факт продажу с. Сихів Львівського повіту Сихівським Іваном Петрові з Харбинович (нині – село Харбіновіце на півдні Польщі). Документ цікавий тим, що містить першу відому згадку про село Сихів», – наголошують в Державній архівній службі.

Давня грамота XV ст, яка містить першу письмову згадку про Сихів (фото архіву)

Згадана у документі інформація підтверджується й «Хронікою міста Львова» Дениса Зубрицького, де зазначається, що «25 травня 1409 року Пйотр Влодкович (Влодек) з Харбіновіце придбав село Сихів у його попередніх власників Івана Русина і його дружини Оксани за 50 кіп грошів руських».

У правому верхньому куті грамоти є круглий відбиток печатки із зображенням лева – традиційного символа Львова і Галичини. Цінний фоліант зберігається у Центральному державному історичному архіві України у Львові.

Із давньої сільської забудови Сихова донині збереглася деревʼяна церква під ґонтом Пресвятої Трійці 1654 року. Вона має цінні внутрішні розписи і є памʼяткою національного значення.

Церква Святої Трійці на Сихові (фото з Вікіпедії)

Сихів приєднала до Львова у 1942 році німецька окупаційна влада. Згодом він знову стало селом, втім 1952 року радянська влада включила його у межі Львова.