Львів розбудовували після монгольської навали

У цей вікенд Львів святкує умовну дату – 770 років від першої письмової згадки в історичних джерелах. Дослідники досі шукають у древніх фоліантах відомості, коли насправді постало місто і як його розбудовували. У підземеллі гарнізонного храму Петра і Павла можна оглянути кілька макетів Львова з різних історичних періодів авторства Ігоря та Любові Качор.

Львів, як і будь яке середньовічне місто, зародився на березі річки. Високі пагорби слугували природнім захистом від нападу ворогів. Там вартувала сторожа та оселився засновник міста князь Лев. У період після монгольської навали на руські землі (1237–1241) частина великих центрів занепала і відновлювалася після спустошення. Фактично перестав існувати колишній центр князівства Звенигород. Львів постав на межі Перемишльського і Белзького князівств, був вигідно розташований на перетині торгових шляхів, що сприяло його розвиткові.

«Аналіз тогочасних картографічних матеріалів, наприклад карт-портоланів Ангеліно Дульсерта (1325, 1339 рр.), де був позначений Львів з написом про купців, які прибувають з прянощами і рухаються шляхом на Фландрію та м. Брюгге, дав підстави зробити висновок про важливе торгівельне значення міста. Основними місцями Львова мали бути місця торгівлі, які теж організовувались з врахуванням багатьох потреб насамперед безпеки», – розповідають історики з музею підземелля гарнізонного храму.

На панорамі княжої доби зображені перші храми Львова, деякі з них існують досі, Високий і Низький замки.

1527 року у Львові виникла масштабна пожежа, яка майже вщент винищила в основному деревʼяну забудову. До нашого часу лише декілька місць фрагментарно збереглись з того періоду. Макет готичного Львова відтворює архітектуру до цієї трагедії. Там можна побачити, яку територію займало місто у першій чверті XVI ст., скільки тоді було храмів і кладовищ, оборонних споруд та в’їзних брам. Уважно роздивіться, як виглядала попередня ратуша, давній міський арсенал, Успенська церква ще без вежі Корнякта, Домініканський храм у його готичному вигляді та перший храм оо. бернардинів на нинішній пл. Соборній.

Макет ранньмодерного Львова (1740 р.) відтворює більшість присутніх сьогодні будинків і церков середмістя. Цікаво порівняти їхній тогочасний вигляд з сучасністю і середньовічним макетом. Цей період фіксує втрачені церкви, численні монастирі та синагоги Львова. Як відомо, австрійська влада розібрала більшість оборонних споруд, закрила частину монастирів, річку Полтву «загнала» під землю. Тому цей макет відтворює вигляд Львова до цих масштабних змін.

Наживо ці пластичні панорами варто детально порозглядати в самому підземеллі.